تفاصيل اليوم الثالث من صوم أهل نينوى بإيبارشية طيبة



فى سياق آخر احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس الملك إثيلبرت الأول ملك كنت.



وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولد حوالي عام 552، وتوج ملكًا على كينت، وتميز بكونه أول حاكم أنجلوسكسوني اعتنق المسيحية، هو الرئيس الأعلى لإنجلترا.

أقيمت اليوم الأربعاء، الموافق ٢٤ فبراير، صلاة الذبيحة الإلهية بمناسبة اليوم الثالث من صوم أهل نينوى وذلك بكنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بالمريس بإيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، حيث ترأس الصلاة الأب يوحنا معطي، وذلك بحضور المؤمنين.