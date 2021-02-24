"محمد ثروت" يقترب من 3 مليون مشاهدة بـ"يا مستعجل فراقي"

يقترب المطرب محمد ثروت من تخطي حاجز الـ 3 مليون مشاهدة بعد مرور 13 يوماً من طرح الكليب الجديد لأغنية "يا مستعجل فراقي"، عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

ستطاع الملحن محمد رحيم في أغنية " يا مستعجل فراقي " أن يمزج كلمات الشاعر تامر حسين في لحن رومنسي درامي، ليقدم المطرب الكبير محمد ثروت بالشكل اللائق بحجم جمهوره الذي ينتظر أعماله الغنائية منذ سنوات.

قدم "ثروت" أغنية "يا مستعجل فراقي" بأسلوب السهل الممتنع لتدخل الأغنية قلب كل من يسمعها؛ نظراً لأن كلمات الأغنية تمس الروح قبل أن تسعمها الأذن، فأصبحنا أمام عمل فني متكامل الأركان، وهو ما جعلها تحقق مليون ونصف مشاهدة في أقل من ثلاثة أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" دون حملات ترويجية ذائفة تجلب نسب مشاهدة كبيرة دون أن تعطي القيمة الحقيقية للعمل الفني.

يذكر أن أغنية "يا مستعجل فراقي"، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وقام بإخراج الكليب الجديد نجل المطرب محمد ثروت، المخرج أحمد ثروت.