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المرصد السورى: الميليشيات الإيرانية حولت منطقة المزارع لعسكرية مغلقة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
وكالات
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استحوذت الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور على كامل منطقة المزارع، وحولتها إلى منطقة عسكرية مغلقة يمنع الاقتراب منها.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حسبما ذكرت قناة "العربية"، أن الميليشيات الموالية لإيران تواصل أعمالها بالاستحواذ على ممتلكات السوريين الذين هجروا مناطقهم، قبل سنوات، هربًا من الضربات الجوية التي تستهدف تجمعاتهم العسكرية.

وأوضح المرصد، أن قيادة الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور، استحوذت على كامل منطقة المزارع والتي تبعد عن مركز مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي مسافة 20 كيلو مترا غربي المدينة، حيث تضم 150 مزرعة نخيل وزيتون تعود ملكيتها لأهالي مدينة الميادين وقراها، حيث تم تحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة يمنع الاقتراب منها.

وأشار المرصد إلى أن الميليشيات الإيرانية قامت بإنشاء سور ترابي على كامل محيط المنطقة، كما عملت على تقسيم منطقة المزارع إلى قطاعات كل قطاع خاص بفصيل من الميليشيات الإيرانية.

وفي السياق، عززت الميليشيات الإيرانية مواقعها الجديدة، باستقدام آليات وأسلحة ثقيلة من مناطق مختلفة في مدينة دير الزور وريفها.

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