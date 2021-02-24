Advertisements

"عش الدبابير" يغير ملامح "عمرو سعد" (صورة)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements


يستأنف الفنان عمرو سعد، تصوير مشاهده في مسلسل "عش الدبابير" أمام الفنان مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه حول صديقان يتشاركان الأمور سويا وتتطور الأحداث بتزايد الصراعات التي يواجهها الصديقان بتتابع الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.


ويظهر عمرو، بشكل مختلف عن الأدوار السابقة التي قدمها في السابق وتشاركه الأحداث الفنانة ياسمين رئيس.


ومن ناحية أخرى يكثف المخرج أحمد خالد موسى عدد ساعات التصوير، للحاق بالسباق الرمضاني.


مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، ووليد فواز، ومعالجة ، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

أخبار تهمك

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

عقوبة كارثية تهدد الزمالك بسبب أزمة المستحقات

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نكشف حقيقة عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ أقل من ساعة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 6 ساعات

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 5 ساعات

"المالية" تكشف عن الوحدات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 م

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

04:05 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»