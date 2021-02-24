"عش الدبابير" يغير ملامح "عمرو سعد" (صورة)





يستأنف الفنان عمرو سعد، تصوير مشاهده في مسلسل "عش الدبابير" أمام الفنان مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه حول صديقان يتشاركان الأمور سويا وتتطور الأحداث بتزايد الصراعات التي يواجهها الصديقان بتتابع الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.





ويظهر عمرو، بشكل مختلف عن الأدوار السابقة التي قدمها في السابق وتشاركه الأحداث الفنانة ياسمين رئيس.





ومن ناحية أخرى يكثف المخرج أحمد خالد موسى عدد ساعات التصوير، للحاق بالسباق الرمضاني.





مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، ووليد فواز، ومعالجة ، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.