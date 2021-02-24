Advertisements

طرح بوسترات فيلم الانس والنمس

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بالصور..طرح بوسترات فيلم الانس والنمس

أصدرت الشركة المنتجة لفيلم الانس والنمس بوسترات العمل الخاصة بنجومه،وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي.
الفيلم من بطولة النجم محمد هنيدى ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، وهو من تأليف: شريف عرفه، كريم حسن بشير.
إخراج "شريف عرفة".


تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى رعب ويجسد هنيدى شخصية جديدة ومثيرة حيث يتعرض لكثير من المشاكل بسبب مهنة والده "والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع تتابع الأحداث يقع هنيدى فى حب منة شلبى ويتزوج منها.
الفيلم منتظر عرضه قريبا
طرح بوسترات فيلم الانس والنمس
طرح بوسترات فيلم الانس والنمس

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النجم محمد هنيدي الفجر اخبا ر الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ أقل من ساعة

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

عقوبة كارثية تهدد الزمالك بسبب أزمة المستحقات

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

"المالية" تكشف عن الوحدات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ ساعتين و 19 دقيقة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 5 ساعات

نكشف حقيقة عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسبوع واحد يفصل محمد هنيدى عن الإنتهاء من فيلم "النمس والإنس"

دنيا ماهر تشارك جمهورها صورة من كواليس فيلم "الإنس والنمس"

أحدث ظهور لمحمد جمعه برفقة أحمد زاهر ليلي وملك

لهذا السبب.. محمد هنيدي إجازة يومين من تصوير "النمس والإنس"

شريف عرفة ينتهى من تصوير فيلم "الانس والنمس"

آدم وهدان برفقة محمد هنيدي من كواليس "النمس والآنس"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 م

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

04:05 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»