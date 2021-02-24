بالصور..طرح بوسترات فيلم الانس والنمس



أصدرت الشركة المنتجة لفيلم الانس والنمس بوسترات العمل الخاصة بنجومه،وذلك استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي.

الفيلم من بطولة النجم محمد هنيدى ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وعارفه عبد الرسول ومحمود حافظ وشريف الدسوقي، وهو من تأليف: شريف عرفه، كريم حسن بشير.

إخراج "شريف عرفة".





تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى رعب ويجسد هنيدى شخصية جديدة ومثيرة حيث يتعرض لكثير من المشاكل بسبب مهنة والده "والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع تتابع الأحداث يقع هنيدى فى حب منة شلبى ويتزوج منها.

الفيلم منتظر عرضه قريبا