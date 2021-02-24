وكيل صحة الدقهلية يجتمع مع مديري المستشفيات والإدارات الفنية

عقد اليوم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اجتماعا بمديري المستشفيات ومديري الإدارات الفنيه بالمديرية بحضور الدكتور سعاد عبد المجيد رئيس قطاع شئون الأقاليم وفريق من قطاع شئون الأقاليم بالوزارة.



حيث بدأ الاجتماع بالترحيب بالضيوف وتطرق الاجتماع الى الحديث عن مستجدات الوضع الحالي للمستشفيات في ظل جائح فيروس كورونا.



جاء الاجتماع إثر مرور فريق قطاع شئون الاقاليم بالوزارة على المستشفيات:مستشفى المنصورة العام الجديد، مستشفى السنبلاوين العام، مستشفى صدر المنصورة، مستشفى حميات المنصورة.



كما تم المرور على مركز طب اسرة قولونجيل ومركز طب الاسرة بميت غريطة حيث أشاد فريق الوزاره بأداء المستشفيات والوحدات التي تم المرور عليها.



وتم مناقشة مدى اهمية انشاء لجنه خاصة لمراجعة المستلزمات وتفعيل دور الصيدلة الاكلينيكيه، ومراجعة معايير الجودة بالمستشفيات والاهتمام بتدريب الفرق الطبيةو معايرة اسطوانات الاكسجين بصورة دورية.





