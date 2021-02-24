محافظ الإسكندرية يكشف الحصيلة النهائية لضحايا المركب الغارق

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،: "تعازينا لكل أسر ضحايا المركب المنكوب ببحيرة مريوط، موقف صعب"، كاشفًا عن خروج آخر جثمان اليوم بعد العصر.



وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن عدد المتوفين 14، وعدد المصابين 6، معلقًا: "العدد كان محل خلاف كبير، ولكن انتهوا أن عدد ركاب المركب كان 20 شخصًا".



ولفت إلى أن الضحايا ذهبوا إلى الجزيرة من العصر إلى بعد العشاء، وأثناء عودتهم حدثت الحادث، متابعًا: "المركب اتقلب، ومحدش عارف هل اتقلب من الحمل الثقيل أو خبط في إحدى الصخور".



وأشار إلى أن البحيرة تابعة لهيئة الثروة السمكية، وأن بعض مراكب الصيد مرخصة، وبعضها غير مرخص، مضيفًا: "نحذر من الأعداد الكبيرة على المراكب خاصة في هذا الجو الصعب".

