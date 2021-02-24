نكشف حقيقة عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، حقيقة عرض جالاتا سراي التركي لضم المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن ماتردد حول وجود عرض من جالاتا سراي، للتعاقد مع المالي ديانج غير صحيح مؤكدا على رغبة اللاعب في البقاء مع المارد الأحمر.





وأكد المصدر، أنه لايوجد اي عرض لأي لاعب بالفريق في الفترة الحالية، نافيا ماتردد حول إمكانية رحيل ثنائي الفريق محمد الشناوي ومحمد هاني نهاية الموسم الجاري.





ويستعد الأهلي بعد غد الجمعة لمباراة طلائع الجيش والمقرر لها الأحد القادم، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



