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يسرا ومحمد الشرنوبي ضيفا أمير كرارة في "سهرانين"

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحل الفنانة يسرا والفنان محمد الشرنوبي ضيفين على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي السبت والأحد المقبلين.

تتحدث يسرا خلال الحلقة عن ظاهرة التنمر التي انتشرت في السنوات الأخيرة، لا سيما مع تزايد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن أبرز المواقف التي تعرضت لها في مسيرتها الفنية، خاصة مع الفنان الراحل أحمد زكي.

من جانبه، يكشف "الشرنوبي" بدايات دخوله لعالم الفن، وتعاونه الفني مع يسرا، والنجاحات الفنية التي حققها مؤخرا. كما يقدم العديد من الأغنيات خلال الحلقة، بعضها بصحبة يسرا وأمير كرارة.

يذكر أن الموسم الرابع من البرنامج، بدأ يوم السبت 23 يناير الماضي، ويستضيف "كرارة" خلال الموسم مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي.

برنامج "سهرانين" يقدمه الفنان أمير كرارة يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON.

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