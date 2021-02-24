كنيسة السيدة العذراء بقويسنا تقيم قداس اليوم الثالث من صوم يونان



حيث ترأس الصلاة الأب برنابا فانوس، وذلك بحضور شعب الكنيسة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.



فى سياق آخر قال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه تقدم الكنيسة الكلدانية صوم نينوى الباعوثا هذه السنة على نية الشفاء من وباء كورونا.



وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا الصوم قد نظم في القرن السادس في العراق من قبل كنيسة المشرق الكلدانية للشفاء من الطاعون.

أقيمت صلاة الذبيحة الإلهية اليوم الأربعاء، الموافق ٢٤ فبراير، بمناسبة اليوم الثالث من صوم أهل نينوى، وذلك بكاتدرائية العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقويسنا.