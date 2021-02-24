محافظ القاهرة يفتتح شارع المنيل بعد تطويره

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال تطوير شارع المنيل بحي مصر القديمة بطول ١ كيلو و٣٠٠ متر بتكلفة قدرها ١٦مليون جنيه.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة الخدمات الخاصة بالمواطنين وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم، مؤكدًا أن خدمة المواطنين هي الأولوية الأولى لمحافظة القاهرة.



وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير، شملت رصف وتخطيط وإنارة وتشجير الشارع بالكامل وميادين (الباشا والسرايا والروضة)، بالإضافة إلى تطوير حديقة الهامي حسين بميدان السرايا، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تمت بالتنسيق بين المحافظة والمجتمع المدني.



وأشار اللواء خالد عبد العال، إلى أنه تم مراعاة اللمسة الجمالية في تطوير الشارع خاصة في تطوير الجزيرةالوسطى وأعمدة الإنارة لتناسب الطابع المميز لحي المنيل.



وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تولي اهتمام كبير بتطوير الميادين والاماكن العريقة بالعاصمة والتي تحمل طابع مميز ومن ضمنها حي المنيل الذي يعد من أعرق أحياء القاهرة.



وقد لاقي تطوير الشارع استحسان المواطنين الذين عانوا من سوء حالة الشارع لفترة طويلة بسبب الآثار المترتبة على أعمال البنية التحتية التي تمت به.

