Advertisements

محافظ المجمعة يتفقد مركز لقاحات كورونا بالمدينة الجامعية بالمحافظة

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تفقد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة, مركز لقاحات كورونا ( كوفيد-19 ) المقام بالمدينة الجامعية بالمحافظة .

 

وأشاد خلال زيارته بالمركز بالجهود المبذولة، وبالكوادر الطبية العاملة بالمركز، داعياً الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق " صحتي " والتقدم بطلب أخذ لقاح كورونا ( كوفيد-19 ) والاستفادة من خدمات المركز ، منوهاً باستضافة الجامعة للمركز وتسخير الإمكانات كافة.

 

من جانبه أوضح رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن أن استضافة الجامعة لمركز لقاحات كورونا يأتي استشعاراً من الجامعة بالمسؤولية ، وانطلاقاً من حرصها على تفعيل دورها في خدمة المجتمع ، والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بما يخدم أبناء المنطقة ويحقق الأهداف المشتركة ، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الجامعة من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، مقدماً شكره لسمو محافظ المجمعة على متابعته ودعمه المستمر، ولمستشفى الملك خالد بالمجمعة على جهودهم الكبيرة .

 

من جهةٍ أخرى أكد مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور خالد القحطاني بالحرص وبالدعم الكبير والمتابعة المستمرة من وزارة الصحة، وتذليلها العقبات في سبيل التصدي لهذه الجائحة ، مقدماً شكره لجامعة المجمعة لاستضافتها للمركز ، وتسخيرها المرافق والتجهيزات لخدمة المستفيدين، التي سيكون لها الأثر الكبير في سير أعمال المركز وتقديم خدماته على أكمل وجه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ المجمعة كورونا فيروس كورونا

أخبار تهمك

نكشف حقيقة عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ يوم

عاجل.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا وسط عدة مفاجأت

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

القومي للبحوث: بدأنا في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد

محافظ البحر الأحمر يزور العائدين من السعودية بعد انتهاء مدة الحجر الصحي (صور)

كيف استعدت المنوفية لاستقبال 550 عائدا من الخارج

محافظ الفيوم يتفقد جاهزية المدينة الجامعية لاستخدامها في العزل الصحي

إزالة ليليه أثناء الحظر تمنع التعدي على أراضي زراعية بمزكري الفيوم وأبشواي

عميد طب الفيوم يصدر تقريرا مهما بشأن الحالة الصحية للعاملين بعد إصابة رئيس الجامعة بـ"كورونا"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:37 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

04:05 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»