محافظ المجمعة يتفقد مركز لقاحات كورونا بالمدينة الجامعية بالمحافظة

تفقد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة, مركز لقاحات كورونا ( كوفيد-19 ) المقام بالمدينة الجامعية بالمحافظة .

وأشاد خلال زيارته بالمركز بالجهود المبذولة، وبالكوادر الطبية العاملة بالمركز، داعياً الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق " صحتي " والتقدم بطلب أخذ لقاح كورونا ( كوفيد-19 ) والاستفادة من خدمات المركز ، منوهاً باستضافة الجامعة للمركز وتسخير الإمكانات كافة.

من جانبه أوضح رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن أن استضافة الجامعة لمركز لقاحات كورونا يأتي استشعاراً من الجامعة بالمسؤولية ، وانطلاقاً من حرصها على تفعيل دورها في خدمة المجتمع ، والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بما يخدم أبناء المنطقة ويحقق الأهداف المشتركة ، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الجامعة من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، مقدماً شكره لسمو محافظ المجمعة على متابعته ودعمه المستمر، ولمستشفى الملك خالد بالمجمعة على جهودهم الكبيرة .

من جهةٍ أخرى أكد مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور خالد القحطاني بالحرص وبالدعم الكبير والمتابعة المستمرة من وزارة الصحة، وتذليلها العقبات في سبيل التصدي لهذه الجائحة ، مقدماً شكره لجامعة المجمعة لاستضافتها للمركز ، وتسخيرها المرافق والتجهيزات لخدمة المستفيدين، التي سيكون لها الأثر الكبير في سير أعمال المركز وتقديم خدماته على أكمل وجه.