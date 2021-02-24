محافظ المجمعة يتفقد مركز لقاحات كورونا بالمدينة الجامعية بالمحافظة
تفقد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة, مركز لقاحات كورونا ( كوفيد-19 ) المقام بالمدينة الجامعية بالمحافظة .
وأشاد خلال
زيارته بالمركز بالجهود المبذولة، وبالكوادر الطبية العاملة بالمركز، داعياً
الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق " صحتي " والتقدم بطلب أخذ لقاح
كورونا ( كوفيد-19 ) والاستفادة من خدمات المركز ، منوهاً باستضافة الجامعة للمركز
وتسخير الإمكانات كافة.
من جانبه أوضح
رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن أن استضافة الجامعة لمركز لقاحات
كورونا يأتي استشعاراً من الجامعة بالمسؤولية ، وانطلاقاً من حرصها على تفعيل
دورها في خدمة المجتمع ، والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة، بما يخدم
أبناء المنطقة ويحقق الأهداف المشتركة ، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه
الجامعة من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، مقدماً شكره لسمو محافظ المجمعة
على متابعته ودعمه المستمر، ولمستشفى الملك خالد بالمجمعة على جهودهم الكبيرة .
من جهةٍ أخرى
أكد مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور خالد القحطاني بالحرص وبالدعم الكبير
والمتابعة المستمرة من وزارة الصحة، وتذليلها العقبات في سبيل التصدي لهذه الجائحة
، مقدماً شكره لجامعة المجمعة لاستضافتها للمركز ، وتسخيرها المرافق والتجهيزات
لخدمة المستفيدين، التي سيكون لها الأثر الكبير في سير أعمال المركز وتقديم خدماته
على أكمل وجه.
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