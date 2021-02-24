تورينو يوقف تدريباته لليوم الثاني بسبب كورونا





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورينو الإيطالي أنه لم يتدرب اليوم الأربعاء وذلك لليوم الثاني توالياً بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق.





وقال في بيان إن "اختبارات PCR أمس الثلاثاء كشفت عن إصابة بفيروس كورونا". ولذلك لم يتدرب الفريق أيضاً اليوم الأربعاء.

ولم يذكر البيان أسماء اللاعبين المصابين، لكنه كان قد رصد بالفعل عدة حالات إصابة بفيروس كورونا في فريقه يوم الثلاثاء.

ويدرس تورينو مطالبة الدوري الإيطالي بتأجيل مباراة الدوري يوم الجمعة ضد ساسولو.

وينص البروتوكول الصحي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم على أن لكل فريق في الدوري الحق في طلب تأجيل مباراة مرة واحدة في كل موسم، فقط إذا ثبت أن أكثر من عشرة لاعبين مصابين بفيروس كورونا.