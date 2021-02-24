عاجل.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا وسط عدة مفاجأت

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه أتالانتا، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائى من دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: كورتوا.





خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - فاران - ناتشو - ميندي.





خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش.





خط الهجوم: أسينسيو - ايسكو - فينسيوس جونيور.





وقد حقق ريال مدريد الفوز في المواجهة الأخيرة قبل تلك المباراة على حساب ريال بلد الوليد، بنتيجة هدف دون رد في الدوري الإسباني.



