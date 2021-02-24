أحمد موسى: شركة مصرية تتعاقد على شراء 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شركة دواء مصرية تعاقدت على شراء 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتينك الروسي.



وأوضح موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد « من المقرر وصول أول شحنة من لقاح سبوتنيك نهاية الأسبوع المقبل».



وأكمل «يبدو أن اللقاح الروسي سيكون واحد من أكثر اللقاحات المستخدمة حول العالم».

