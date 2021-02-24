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أحمد موسى: شركة مصرية تتعاقد على شراء 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:41 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن شركة دواء مصرية تعاقدت على شراء 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتينك الروسي.

وأوضح موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد « من المقرر وصول أول شحنة من لقاح سبوتنيك نهاية الأسبوع المقبل».

وأكمل «يبدو أن اللقاح الروسي سيكون واحد من أكثر اللقاحات المستخدمة حول العالم».

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