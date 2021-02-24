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"تمهلها 72 ساعة".. فنزويلا تعلن طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أن بلاده قررت الأربعاء طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى كراكاس وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد، ردا على فرض الاتحاد عقوبات جديدة على مسئولين كبار.

 

وقال الوزير للصحفيين في كراكاس "اليوم، وبقرار من الرئيس نيكولاس مادورو، سلمنا السيدة إيزابيل بريلانتي إعلانا يعتبرها شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلت 72 ساعة لمغادرة الأراضي الفنزويلية".

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