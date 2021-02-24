متحدث الوزراء: بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا خلال النصف الأول من مارس (فيديو)



وشدد على أن الفئات الأولى بالتطعيم لأصحاب الأمراض المزمنة البالغين 40 عاما، مشيرا إلى أن النظام المميكن من سيحددهم.



وأوضح نادر سعد، النظام المميكن يطلب خلال التسجيل أي تقارير مستحدثة تثبت إصابة الشخص بالأمراض المزمنة عبر صفحة التسجيل، داعيا أصحاب الأمراض المزمنة إلى دعم تسجيلهم بتلك الأوراق التي تثبت ذلك مثل قرار على نفقة الدولة «مسموح بعمل تحميل 3 قرارات على حد أقصى» يحدد أولوية الحصول على لقاح كورونا.



وأكد أن لقاح كورونا لن يكون محصورا على المصريين، متابعا: «كل من يقيم على أرض الوطن ويبلغ 40 عاما مسموح له بالتسجيل».



وأشار إلى أنه سيكون هناك تفرقة بين القادر وغير القادر بشأن دفع رسوم لقاح كورونا، مؤكدا أن الدولة ستتحمل دفع رسوم غير القادرين خاصة الموجودين على قاعدة كفالة وكرامة.



وحول توقيت بدء تطعيم لقاحات كورونا، قال إن ذلك مرتبط بوصول 8.6 مليون من لقاحات كورونا تعاقدت عليها مصر مع التحالف الدولي للقاحات، مضيفا أنه من المقرر أن تصل أولى الشحنات اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.



وأعرب عن أمله في بدء تطعيم المواطنين خلال النصف الأول من شهر مارس.



أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الوضع ما زال مطمئنا وهناك ثبات نسبي في أعداد إصابات كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في الرعاية المركزة تبلغ 48%.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الدولة قاربت من انتهاء تطعيم الأطباء لقاحات كورونا، لافتا إلى أنه بداية من يوم الأحد المقبل سيتم فتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا.