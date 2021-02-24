نجم أسوان يتمني الانضمام إلى منتخب مصر

أبدى محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان رغبته في الانضمام إلى منتخب مصر وارتداء قميص الفراعنة بعدما تألق هذا الموسم مع فريق زهرة الجنوب الذي يحقق نتائج جيدة في الفترة الأخيرة.





وكشف شبانة في تصريحات للصحفيين عقب لقاء فريقه أمام سوهاج اليوم والفوز بكأس مصر: "أسعى للانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة بعد المستوى الذي أقدمه هذا الموسم مع أسوان".





وشدد "اللعب لمنتخب مصر حلم يراودني وأتمنى أن يتحقق في الفترة المقبلة. لدي القدرة على إثبات ذاتي مع الفراعنة حال تم ضمي من قبل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري".





وتابع : "أتمنى أن أكون في حسابات المنتخب وأثق في رؤية الجهاز الفني بقيادة حسام البدري. وترشيح مدربي علاء عبدالعال لي للانضمام لمنتخب مصر والإشادة بي عبر وسائل الإعلام أمر أسعدني بلا شك خصوصا وأنه أكد لي أنه لا يجاملني بل قال ما استحقه".





واختتم تصريحاته بأن فريقه يقدم مستويات طيبة تحت قيادة علاء عبدالعال منذ توليه المسؤولية والمباريات الأخيرة شهدت انتصارين هامين ببطولة الدوري على حساب فريقين كبيرين مثل المقاولون والاتحاد ثم عبور سوهاج في كأس مصر اليوم والتأهل لدور ال16.



