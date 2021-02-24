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أضرار الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الأطفال (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور إيهاب عيد، أستاذ الصحة العامة والطب السلوكي بجامعة عيد شمس، إن الآثار الصحية السيئة الناتجة عن الألعاب الإلكترونية تشمل إصابة الأطفال بالسمنة والضعف في العضلات ومشكلات في البصر، والعصبية الزائدة.

وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الأربعاء، أنه مع التطور التكنولوجي المستمر يلجأ كثير من الأطفال إلى شغل أوقات فراغهم بالألعاب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الألعاب الإلكترونية لها فوائد لتنمية العقل وخاصة ألعاب الذكاء، ولكن يوجد الكثير من أنواع الألعاب الإلكترونية التي تؤثر على صحة الطفل.

وتابع: "تشمل الآثار الصحية السيئة الناتجة عن الألعاب الإلكترونية إصابة الأطفال بالسمنة والضعف في العضلات ومشكلات في البصر، والعصبية الزائدة.

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