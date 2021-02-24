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أفكار جديدة لتنسيق الجاكيت الجينز الواسع في الشتاء للمحجبات
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:45 م
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يعتبر الجاكيت الجينز الواسع من أجمل صيحات لبس المحجبات التي ظهرت على الساحة ومناسبة للمحجبات، فهو يتناسب مع موسم الصيف والشتاء.
إن كنت محجبة فلا تتردي في تنسيق الجاكيت الجينز بستايلات مختلفة مع الحجاب.
نسقي الجاكيت الجينز الواسع مع البنطلون الجينز الضيق ونسقي معه بلوفرْ خفيفاً، أو نسقي الجاكيتْ الجينزْ الواسع مع التنورة سواء كانت بليسيه أو مستقيمة.
كما يمكنك تنسيق السكارف الكبير أو الشال المميز مع الجاكيت الفضفاض في الشتاء، لأنه سيمنحك إطلالة مثالية وسيمنحك الدفء الذي تحتاجينه.
إن كنت تحتارين في اختيار لف الحجاب المناسبة لك، فأود أن أخبرك بأن التربان سيكون رائعاً وخاصة إذا كنت تنوين تنسيق شال مع إطلالتك، أيضاً إن كنت ترغبين في ارتداء أي من الأعقاد القصيرة، فالتربان سيكون مميزاً للغاية.
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