Advertisements

أفكار جديدة لتنسيق الجاكيت الجينز الواسع في الشتاء للمحجبات

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:45 م
لتنسيق الجاكيت الجينز الواسع للمحجبات
لتنسيق الجاكيت الجينز الواسع للمحجبات
Advertisements
يعتبر الجاكيت الجينز الواسع من أجمل صيحات لبس المحجبات التي ظهرت على الساحة ومناسبة للمحجبات، فهو يتناسب مع موسم الصيف والشتاء.

إن كنت محجبة فلا تتردي في تنسيق الجاكيت الجينز بستايلات مختلفة مع الحجاب.

نسقي الجاكيت الجينز الواسع مع البنطلون الجينز الضيق ونسقي معه بلوفرْ خفيفاً، أو نسقي الجاكيتْ الجينزْ الواسع مع التنورة سواء كانت بليسيه أو مستقيمة.

كما يمكنك تنسيق السكارف الكبير أو الشال المميز مع الجاكيت الفضفاض في الشتاء، لأنه سيمنحك إطلالة مثالية وسيمنحك الدفء الذي تحتاجينه.

إن كنت تحتارين في اختيار لف الحجاب المناسبة لك، فأود أن أخبرك بأن التربان سيكون رائعاً وخاصة إذا كنت تنوين تنسيق شال مع إطلالتك، أيضاً إن كنت ترغبين في ارتداء أي من الأعقاد القصيرة، فالتربان سيكون مميزاً للغاية.

أخبار تهمك

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

نكشف حقيقة عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ ساعة و نصف

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل تهز الزمالك

منذ يوم

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار ناري من موسيماني بعد الخسارة من سيمبا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يستقر على استبعاد نجم الأهلي من التشكيل الأساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا وسط عدة مفاجأت

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:37 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

04:05 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»