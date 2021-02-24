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عاجل.. جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد بوروسيا مونشنجلادباخ بدوري الأبطال

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه بوروسيا مونشنجلادباخ بعد قليل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات ذهاب دور  الثمن نهائى من دوري أبطال أوروبا. 

وقد حقق مانشستر سيتي الفوز في المواجهة الأخيرة قبل تلك المباراة أمام أرسنال، بنتيجة هدف دون رد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وتأتي التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: كانسيلو - روبن دياز - لابورت - والكر.

خط الوسط: رودريجو - برناردو سيلفا - إلكاي جوندوجان - رحيم سترلينج - فودين.

خط الهجوم: جابريل جيسوس.

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