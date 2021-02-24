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وصفة سحرية تخلصك من الشعر الأبيض.. جربيها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يعاني الكثير من السيدات من ظهور الشعر الأبيض، وحاصة في السن المبكر، لذلك يقدم موقع "لافام" وصفة سحرية تخلصك من الشعر الأبيض.

كما أن هذه الوصفة تساعدك على التخلص من الشعر الأبيض، بحسب ما ذكره موقع "lifestyledose".
 
والوصفة عبارة عن مزيج قوى وشهير في الشرق، وذلك بسبب مكوناته الثمينة والغنية بأوراق الكاري، ويمكن التخلص من الشعر الرمادي وشيب الشعر واستعادة اللون البني مرة أخري  في 5 دقائق فقط، عن طريق وضعه علي فروة رأسك وتدليكها وتركه لمدة 5 دقائق ثم غسل شعرك جيدا بماء فاتر.

وتلك الوصفة الطبيعية تساعد على تحسن فروة الرأس، وتحفز نمو الشعر، ما يغذى الجذور لكونها تعمل على تجديد الخلايا مما يقلل من تساقط الشعر بشكل كبير، إضافة إلى الحفاظ على لونه الأصلى بعيدًا عن الشعر الأبيض.

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