وصفة سحرية تخلصك من الشعر الأبيض.. جربيها

يعاني الكثير من السيدات من ظهور الشعر الأبيض، وحاصة في السن المبكر، لذلك يقدم موقع "لافام" وصفة سحرية تخلصك من الشعر الأبيض.





كما أن هذه الوصفة تساعدك على التخلص من الشعر الأبيض، بحسب ما ذكره موقع "lifestyledose".

والوصفة عبارة عن مزيج قوى وشهير في الشرق، وذلك بسبب مكوناته الثمينة والغنية بأوراق الكاري، ويمكن التخلص من الشعر الرمادي وشيب الشعر واستعادة اللون البني مرة أخري في 5 دقائق فقط، عن طريق وضعه علي فروة رأسك وتدليكها وتركه لمدة 5 دقائق ثم غسل شعرك جيدا بماء فاتر.



