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مؤسس أول أكاديمية لتعليم الجمباز في الصعيد: الاقبال كبير من الفتيات (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال مصطفى زغلول، مؤسس أول أكاديمية لتعليم البنات الجمباز في الصعيد، إنه بدأ في تكوين فريق كبير من الشباب والفتيات والأطفال، شاركوا في عدة بطولات داخل مصر، إلا أن قلة الإمكانيات تعوق كثيرين عن المشاركة في المسابقات لأنها مكلفة، ولا يتمكن من توفير النفقات للمشاركين.

وأكد "زغلول"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حنان حماد، في برنامج "بصمة"، المذاع على قناة "المحور"، أن الإقبال كبير من الفتيات على ممارسة رياضة الجمباز، إذ أن غالبيتهن يشاركن في التدريبات بانتظام، وهناك تقبل من الأسر في سوهاج لمشاركة البنات في رياضة الجمباز، كما أن الفتيات يروجن لتلك الرياضة مع أصدقائهن.

ومن جانبها أوضحت "جولي جيمي، لاعبة الجمباز، أن عمرها 12 سنة وبدأت في ممارسة رياضة الجمباز منذ عامين ونصف، مشيرة إلى أنها أحبت اللعبة بشكل كبير، مشيرة إلى أن رياضة الجمباز جعلت جسمها مرن وأصبح لديها ثقة بالنفس.

وتابعت: "أنها أحبت فكرة اللعبة وأسرتها شجعتها على ممار

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