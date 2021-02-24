إصابة ابنة الفنان نجاح الموجي وزوجها بكورونا

أعلنت الإعلامية آيتن الموجي ابنة الفنان نجاح الموجي عن إصابة شقيقتها وزوجها بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت "الموجي" قائله: ""ربنا يشفي جوز أختي محجوز في المستشفي وتعبان، كورونا، وأختي معزولة في البيت عيانة برضو.. ربنا يشفيهم شفاء لا سقم بعده ويردك يا محمد لبيتك وولادك بالخير يارب".\



يذكر أن نجاح الموجي، اسمه الحقيقي (عبد المعطي محمد الموجي)، ولد عام 1945 بمحافظة الدقهلية، وحصل على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية.