Advertisements

إصابة ابنة الفنان نجاح الموجي وزوجها بكورونا

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
أعلنت الإعلامية آيتن الموجي ابنة الفنان نجاح الموجي عن إصابة شقيقتها وزوجها بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "الموجي" قائله: ""ربنا يشفي جوز أختي محجوز في المستشفي وتعبان، كورونا، وأختي معزولة في البيت عيانة برضو.. ربنا يشفيهم شفاء لا سقم بعده ويردك يا محمد لبيتك وولادك بالخير يارب".\

يذكر أن نجاح الموجي، اسمه الحقيقي (عبد المعطي محمد الموجي)، ولد عام 1945 بمحافظة الدقهلية، وحصل على درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الفجر ابلة فاهينا

أخبار تهمك

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الديوان الملكي يعلن نجاح عملية جراحية أجريت لولي العهد

منذ ساعة

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 10 ساعات

فرجاني ساسي يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

حملة تضامن واسعة مع فيفي عبده بعد إعلانها مرضها

تامر حسني لـ"شريف مدكور": "شدة وتزول"

مجدي الهواري يطلب من جمهوره الدعاء لهذه الفتاة (صورة)

داليا مصطفي من داخل المعهد القومي لأورام سرطان الثدي

بعد حملة الهجوم الشرسة.. ابنة مفيد فوزي تدافع عن محمد رمضان

أوس أوس يطلب من المتابعين الدعاء لـ جدته

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:02 م

عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

09:02 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

فرجاني ساسي يُحدد شروطه لتجديد تعاقده مع الزمالك

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»