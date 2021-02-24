Advertisements

من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية البائع أم المشتري؟.. المالية تجيب

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن التسجيل العقاري يهدف لترغيب المواطنين في توفيق أوضاع الوحدات السكنية.

وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الأربعاء، أن العقارات المباعة من شخص طبيعي لشخص أخر تخضع لما يسمى بضريبة التصرفات العقارية، وتم تطويرها وتحديثها وتخفيضها في قانون رقم 226 لسنة 1996 من 5% لـ 2.5% من قيمة التصرف أو البيع أو قيمة العقد الابتدائي، وليس لها علاقة بسعر السوق، ولم يطرأ عليها أي تغيير بينما حال كانت الوحدة أو قطعة الأرض مشتراه من شخص اعتباري كشركات الأموال أو شركات قطاع أعمال عام أو شركات قطاع خاص، لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية، وليس عليها أي ضريبة.

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن الضريبة تفرض على البائع وليست على المشترى، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون، مناشدًا أي مشتري بحجز مبلغ من قيمة الشراء لحين قيام البائع بدفع قيمة التصرفات العقارية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية من يدفع ضريبة التصرفات العقارية مصلحة الضرائب ضريبة التصرفات العقارية ضرائب التصرفات العقارية

أخبار تهمك

موسيماني يفاجئ محمد شريف بقرار جديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

نكشف حقيقة عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

"المالية" تكشف عن الوحدات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

منذ أقل من ساعة

توضيح مهم من نادي الزمالك بشأن حكم "إلغاء اللائحة"

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من نصف ساعة

اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من "السيسي" بشأن مفتي الجمهورية

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عقوبة كارثية تهدد الزمالك بسبب أزمة المستحقات

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"المالية": ضريبة التصرفات العقارية لا تخاطب محدودي الدخل

حقيقة فرض ضرائب جديدة على التصرفات العقارية وعودة لضريبة التركات

خبير اقتصادي يكشف عن التعديل الخاص بضريبة التصرفات العقارية (فيديو)

"المالية" تطالب بسرعة سداد الضريبة العقارية لتجنب غرامات التأخير والحجز الإدارى

"المالية": الضريبة العقارية 10% من القيمة الايجارية.. والخزانة العامة تتحمل ضريبة غير القادرين

المالية تخطط لحصد 792 مليون جنيه فى عام واحد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:02 م

موسيماني يزف بشرى سارة لمحمد شريف

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة حول موعد عودة وائل الإبراشي لبرنامجه

07:37 م

عاجل.. أول قرار من الخطيب بعد هزيمة الأهلي من سيمبا

01:31 م

عاجل.. بلاغ جديد للنائب العام ضد تامر أمين

04:05 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك مهدد بإيقاف النشاط الرياضي

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»