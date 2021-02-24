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وكيل تعليم الفيوم يستقبل مسئولي برنامج الأغذية العالمي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
ريهام على
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استقبل الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمكتبه بديوان المديرية مسئولي برنامج الأغذية العالمي، الأستاذة دعاء عرفة، مدير برامج الحمايه الاجتماعية، والأستاذ أشرف أديب، مسؤل برامج سبل المعيشة والتمكين الاقتصادي، والأستاذة نيفين صموئيل منسق المحافظة، والأستاذة سومية مدير التعليم المجتمعي بالمديرية، والعلاقات العامة بالمديرية.

وخلال الإجتماع تم مناقشة مجالات التعاون بين برنامج الأغذية العالمي والتربية والتعليم، والإطلاع على أنشطة البرنامج الحالية والمستقبلية بالمحافظة وتطوير التعليم المجتمعي والتغذية المدرسية.

ويؤكد مسئولي البرنامج على مساندة ودعم مديرية التربية والتعليم بالفيوم ورؤية المحافظة في تنمية القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.
وكيل تعليم الفيوم يستقبل مسئولي برنامج الأغذية العالمي
وكيل تعليم الفيوم يستقبل مسئولي برنامج الأغذية العالمي
وكيل تعليم الفيوم يستقبل مسئولي برنامج الأغذية العالمي
وكيل تعليم الفيوم يستقبل مسئولي برنامج الأغذية العالمي
وكيل تعليم الفيوم يستقبل مسئولي برنامج الأغذية العالمي
وكيل تعليم الفيوم يستقبل مسئولي برنامج الأغذية العالمي

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