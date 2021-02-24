رئيس الشهر العقاري يفجر مفاجأة: الإخوان هم ألزموا المصلحة بالضريبة العقارية

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المصلحة قبل عام 2013 لم تكن تحصل ضريبة التصرفات العقارية، وكانت إجراءات تحصيل الضريبة من قبل مصلحة الضرائب طويلة، ولذلك كان يتكاسل البعض عن تسديد الضريبة.



وتابع "ياقوت"، خلال حوراه مع الإعلامية أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن برلمان الإخوان هم من ألزموا الشهر العقاري بجمع ضريبة التحصيلات العقارية، لصالح مصلحة الضرائب، معقبًا: "احنا شغالين دلوقتي لمصلحة الضرائب تحصيل وتوريد بدون أي مقابل".



ولفت إلى أن الشهر العقاري لم يكن له أي دور في تحصيل الضريبة العقارية، ولكن الإخوان قاموا بإدخال تعديلات على القانون المختص، لتحصيل ضريبة التصرفات العقارية.

