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"مدارس الأحد" تُحدث الفجر عن رسائل يونان للنشئ القبطي

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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اختتمت الكنيسة القبطية، اليوم، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.

وتنتظر الكنائس جميعها يوم الجمعة المقبل لتروي قصة يونان للنشئ القبطي ولكن تختلف الدروس المستفادة بين كل مرحلة والاخرى

الروضة
تاسوني مارينا، خادمة بمرحلة ني انجيلوس وهي كلمة قبطية تعني ملائكة، ويشار بها الى مخدومي الكنيسة في مرحلة الروضة قالت انهم سيقومون بعمل وسيلة ايضاح حتى يتفهم الاطفال كيف دخل يونان الى بطن الحوت، مؤكدة انهم يكتفون فقط بتوصيل جزء من القصة في ذلك السن الصغير.

الابتدائي
عادل فخر، الخادم بالمرحلة الابتدائية، قال في تصريحات خاصة، انهم يهتمون بتوصيل القصة كاملة وقراءاتها من قلب الكتاب المقدس مع الاطفال في سن الابتدائي، حتى يعودونهم على قراءة الانجيل واستقاء معلوماتهم من داخله، وحفظ نصوصه.

الاعدادية والثانوية
ميلاد منصور، وانيس وهيب، الخادمان بالمرحلة الاعدادية والثانوية، قالا ان مخدومي تلك المرحلة بدؤوا في النضوج وتكوين الرؤى ويجب عليهم ان يتعلموا ان يخرجوا بدروس مستفادة من قلب القصة، فهنا يقوم الخدام بفلت انظارهم الى زوايا مختلفة في القصة مثل النواتية الذين تعامل معهم يونان وكذلك طاعة الحوت لله في انقاذ يونان، وايضا اهل نينوى الذين تابوا.

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