تعليم الفيوم: 24 مشروع بمسابقة أصنع كتابك الإلكتروني على مستوى الجمهورية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في مسابقة أصنع كتابك الإلكتروني على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.



حيث شارك طلاب الفيوم بعدد 24 مشروع تحت اشراف إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية والإدارات التعليمية.



جدير بالذكر أن تم تحكيم المشروعات المشاركة في مسابقة أصنع كتابك الإلكتروني على مستوى الجمهورية بالتعاون بين المركز القومي لثقافة الطفل وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية عبر برنامج الزوم بمركز مصادر التعلم بديوان المديرية.



قام وكيل الوزارة بتحفيز الطلاب المشاركين فى المسابقة للحصول على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، كما قدم رسالة شكر لإدارة الموهوبين بالمديرية والإدارات التعليمية والأستاذ طارق هديب، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.