في ختام الصوم.. يونان أم يونس.. والفارق بينهما

اختتمت الكنيسة القبطية، اليوم، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.





ولعل البعض يتسائل حول يونان وهل هو يونس أم يوجد اختلاف بينهم..





يونان هو نفسه يونس

الباحث مهاب عبد الله، المتخصص في اللاهوت الدفاعي، وعلم الاديان المقارن، قال في تصريحات خاصة إن يونان هو نفسه يونس، فالقصة في المسيحية واليهودية والإسلام بهما تشابه كبير، حيث ان عوامل القصة الاساسية واحدة، فيونان نبي عبراني او يهودي بعثه الله الى نينوى بالعراق ليهديهم، حتى قصة ابتلاعه من الحوت والقاءه من السفينة وجلوسة تحت اليقطينة مشتركة بين الثلاث اديان.





يونان أم يونس

واشار "عبد الله" الى يونس هو التعريب ليونان، فالاسمين صحيحين، يونان بالعبرية وهو يعني "حمامة"، وتعريبه يونس، وقد نجد تلك الامثلة في اسماء اخرى مثل يوحنا الذي يعني بالعبرية الله يتحنن، وتعريبه يحيي، اضافة الى يسوع الذي يعني بالعبرية الله يخلص وتعريبه عيسى.