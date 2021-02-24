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الواسطى يخطف صدارة المجموعة الرابعة وديربي أبناء بنى سويف ' حبايب '

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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أختتمت الأربعاء منافسات الجولة 15 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف ، والتى تشهد صراع كبير على المنافسة على الصعود .

الواسطى نجح فى تحقيق فوز مهم على ملعبه أمام ضيفه مطرطارس بنتيجة 2/3 ليواصل الواسطى تفوقه بالفترة الأخيرة محتلا الصدارة .
فيما سقط ابو كساة فى فخ الخسارة الكبيرة خارج ملعبه أمام سنورس بنتيجة 1/4 .

وتعادل ببا مع شقيقه اهناسيا بنتيجة 1/1 كما تعادل طامية بملعبه امام ضيفه عاملين غارب بنتيجة 1/1 فيما تعادل سلبيا سنزو بملعبه أمام ابشواى .

ونجح مركز شباب الفيوم فى تحقيق فوز بهدف نظيف على ضيفه اطسا .

جدول ترتيب المجموعة الرابعة

1 - الواسطى 28 نقطة .
2 - ابو كساة 27 نقطة
3 - طامية 24 نقطة
4 - عاملين غارب 24 نقطة
5 - سنورس 23 نقطة
6 - سينزو 22
7 - مطرطارس 21 نقطة
8 - ببا 17 نقطة
9 - ابشواى 16 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 13 نقطة
11 - اهناسيا 12 نقطة .
12 - راس غارب 7 نقاط
13 - اطسا 7 نقاط .

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