الواسطى يخطف صدارة المجموعة الرابعة وديربي أبناء بنى سويف ' حبايب '



الواسطى نجح فى تحقيق فوز مهم على ملعبه أمام ضيفه مطرطارس بنتيجة 2/3 ليواصل الواسطى تفوقه بالفترة الأخيرة محتلا الصدارة .

فيما سقط ابو كساة فى فخ الخسارة الكبيرة خارج ملعبه أمام سنورس بنتيجة 1/4 .



وتعادل ببا مع شقيقه اهناسيا بنتيجة 1/1 كما تعادل طامية بملعبه امام ضيفه عاملين غارب بنتيجة 1/1 فيما تعادل سلبيا سنزو بملعبه أمام ابشواى .



ونجح مركز شباب الفيوم فى تحقيق فوز بهدف نظيف على ضيفه اطسا .



جدول ترتيب المجموعة الرابعة



1 - الواسطى 28 نقطة .

2 - ابو كساة 27 نقطة

3 - طامية 24 نقطة

4 - عاملين غارب 24 نقطة

5 - سنورس 23 نقطة

6 - سينزو 22

7 - مطرطارس 21 نقطة

8 - ببا 17 نقطة

9 - ابشواى 16 نقاط .

10 - مركز شباب الفيوم 13 نقطة

11 - اهناسيا 12 نقطة .

12 - راس غارب 7 نقاط

13 - اطسا 7 نقاط .

أختتمت الأربعاء منافسات الجولة 15 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف ، والتى تشهد صراع كبير على المنافسة على الصعود .