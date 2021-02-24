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في ختام يونان.. تعرف على عادات باباوات الكنيسة في الأصوام

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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اختتمت الكنيسة القبطية، اليوم، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.

عادات الباباوات
قال رفيق جرس، الواعظ بايبارشية البحيرة، في تصريحات خاصة، إن باباوات الكنيسة اعتادوا على قضاء صوم يونان في فترات خلوة روحية، وذلك في الاديرة التي ترهبوا فيها، حيث يقسمون الوقت بين الصلاة الدائمة بصفتهم رهبانا، وادارة شؤون الكنيسة وذلك من خلال تلقي التقارير الدورية من الاساقفة.

البابا كيرلس السادس
قال "جرس" إن البابا كيرلس السادس، تميز بكثرة القداسات، حتى لقبته الكنيسة المصرية برجل الصلاة، وهو ما كان يجد فيه متعته اثناء صوم يونان، وكذلك الصوم الكبير، حيث القداسات اليومية، وكان يشارك بالحضور عدد كبير من ابناء الكنيسة، للتبرك من البابا.

البابا شنودة الثالث
اشار جرس الى ان البابا شنودة كان رجل الدير، فكان يزور الدير بشكل اسبوعي، وهو ما كان يفعله بكثرة في وقت الاصوام، حيث يدخل الى محل سكنه ولا يخرج منه الا للضرورة ويعود مجددا للصلاة.

البابا تواضروس الثاني
اوضح جرس ان البابا تواضروس الثاني، جمع بين صفات البابا كيرلس والبابا شنودة الثالث، حيث اعتاد على زيارة الدير في الاصوام ليقضى الخلوة الروحية ويراس القداسات الالهي، وكذلك يدير الكنيسة في هدوء الدير متلقيا تقاريره من خلال العوامل التكنولوجية التي تساعده على ذلك.

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