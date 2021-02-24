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ملوي يفوز على مركز شباب القيس في القسم الثالث

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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فاز فريق نادي ملوي، علي فريق مركز شباب القيس، بهدف نظيف، في المباراه التي جمعتهما على ملعب مطاي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لمسابقه القسم الثالث، للموسم الكروي 2020\2021. ليرتفع رصيد فريق ملوي للنقطه 27 متصدرا المجموعة، ويظل فريق القيس عند النقطه 20.

وأقيمت بالأمس أربعه مباريات، حيث فاز فريق مركز شباب الخارجة، علي فريق القوصية ، بثلاثه أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الخارجة.

كما فاز فريق مركز شباب سمالوط، علي فريق الوليدية بهدفين لهدف، في المباراه التي شهدها ملعب مركز شباب ناصر بالوليدية .
 
وتعادل فريق بني مزار ،علي فريق مركز شباب مغاغه، بهدف لكل فريق، في المباراه التي جاءت على مركز شباب مطاي.
 
، وتعادل فريق ناصر الفكرية مع فريق الوادي الجديد بثلاثه أهداف لكل فريق، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ناصر الفكرية.
 
ترتيب المجموعة الثالثة
 
1- نادي ملوي 27 نقطة
2- ناصر الفكرية 22 نقطة
3- مركز شباب ناصر ملوي 21 نقطة
4- مركز شباب الخارجة 21 نقطة
5- القوصية 20 نقطة
6- مركز شباب القيس 20 نقطة
7- الوليدية 15 نقطة
8- مركز شباب سمالوط 15 نقطة
9- مركز شباب مغاغه 12 نقطة
10- الهنداو 10 نقاط
11- الوادي الجديد 10 نقاط
12- بني مزار 9 نقاط

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