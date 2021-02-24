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تعادل مثير يحسم موقعة الحمام مع دكرنس بالقسم الثاني

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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تعادل فريق الحمام على ملعبه مع نظيرة دكرنس بهدف لكل منهما في مواجهة مثيرة أقيمت بينهما بملعب مركز شباب الحمام في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

تقدم دكرنس في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بهدف عكسي أحرزة أحمد مخلوف مدافع الحمام في مرماة، بينما تعادل إسلام جمارك في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

بهذة النتيجة رفع الحمام رصيدة للنقطة ال 13، بينما رفع دكرنس رصيدة للنقطة الـ 16.

دخل الحمام المباراة بتشكيل مكون من : محمد عبد الستار ، وبكر أحمد ، وأحمد مخلوف ، وأحمد الشحات ، ومصطفي عفروتو ، وإسلام رأفت ، ومحمد ديابي ، وخليل نيمار ، وأكثم سمير ، وعماد حماد ، ومحمد أبوسريع.

بينما دخل دكرنس بتشكيل مكون من : محمد العربي ، ومحمد نبيل ، وأحمد شبل، ومحمد حمودة، وأحمد جمال ، وحميدة علي ، ومحمد ظريف ، وصلاح زايد ، وعلي حسين ، وفالو ، وأحمد جمعة.

أدار اللقاء تحكيميا محمد عبد الحافظ حكم ساحة وعاونة كل من : وائل إبراهيم مساعد أول، ومحمد مصطفي مساعد ثان، وقطب حسن حكم رابع.

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