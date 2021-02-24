أخبار سعيدة في الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، أنباء سعيدة بشأن الثلاثي المُصاب.





ويستعيد الجهاز الفني، خدمات كل من طاهر محمد طاهر وعلي معلول وصلاح محسن، خلال تدريبات الجمعة المقبلة، بعد تعافيهم من الإصابة.





وكان الثلاثي تعرض لإصابات مختلفة خلال نهائيات كأس العالم للأندية الأخيرة، والتي توج فيها المارد الأحمر بالميدالية البرونزية.





ويستأنف الأهلي مرانه الجماعي، يوم الجمعة المقبلة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، يوم الأحد المقبل في الدوري المصري الممتاز.



