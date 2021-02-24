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تعديل موعد مباراة السعودية وفلسطين بالتصفيات الآسيوية للمونديال

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقة نظيره الفلسطيني على تقديم موعد المباراة المقررة بين المنتخبين الوطنيين لحساب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 بالصين.

 

وأعلن اتحاد الكرة السعودي على موقعه الألكتروني الرسمي اليوم الأربعاء عن تلقيه موافقة منتخب فلسطين على إقامة اللقاء في 30 مارس المقبل بالسعودية بدلًا من موعدها السابق في السابع من يونيو القادم.

 

وأشار موقع اتحاد الكرة السعودي أيضا إلى تلقيه طلبا من نظيره اليمني بتأجيل مباراة المنتخبين الوطنيين التي كان من المقرر أن تقام بتاريخ 25 من الشهر المقبل لتقام خلال الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو المقبل، وذلك نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

يأتي ذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل لقاء المنتخب السعودي مع نظيره السنغافوري التي كانت مقررة يوم 30 مارس القادم لتقام خلال الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو المقبل بنظام التجمع.

 

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقى الموافقة الرسمية من اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني، الذي أبدى تعاونا من أجل إقامة المباراة في الشهر المقبل.

 

وذكر اتحاد الكرة السعودي على موقعه أيضا أن موافقة الرجوب جاءت بعد تواصل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والذي وجه شكره لنظيره الفلسطيني على تعاونه، منوها على العلاقة الوطيدة التي تربط الاتحادين ومثمنا الحفاوة الكبيرة التي تلقتها بعثة المنتخب السعودي عند زيارة دولة فلسطين.

 

يذكر أن منتخب السعودية يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد ثماني نقاط من أربعة لقاءات، بفارق نقطة خلف منتخب أوزبكستان (المتصدر)، الذي خاض خمس مباريات، في حين يتواجد المنتخب الفلسطيني في ذيل الترتيب بأربع نقاط من خمس مباريات.

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