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مركز شباب الضبعة يواصل صدارتة لمجموعة مطروح بالقسم الثالث

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح فريق مركز شباب الضبعة في مواصلة تصدرة لمجموعة مطروح بالقسم الثالث بعد الفوز الشرطة المطروحي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثانية عشر ب مطروح بالقسم الثالث.

الفوز رفع رصيد شباب الضبعة رصيدة للنقطة 19، بينما توقف رصيد الشرطة عند النقطة الرابعة.

وعلي ملعب مركز شباب برج العرب نجح الزهور في العودة من برج العرب بثلاث نقاط غالية بعد الفوز علي مركز شباب برج العرب بهدفين مقابل هدف.

بهذة النتيجة يرفع الزهور رصيدة للنقطة 16، ويتوقف رصيد برج العرب عند النقطة السادسة.

وفي ثالث مباريات اليوم تعادل فريقي الهلال والمصري السلوم سلبيا ليرفع الهلال رصيدة للنقطة ال14، بينما رفع الفريق السلومي رصيدة للنقطة الـ 17.
وكانت مباريات الجولة قد إنلقت بفوز نادي الحرية علي حساب فريق مطروح بهدف نظيف .

ليرفع الحرية رصيدة للنقطة الثالثة عشر ويتوقف رصيد مطروح عند النقطة الرابعة.

ترتيب المجموعة الثانية عشر 

1- شباب الضبعة 19 نقطة
2- مصري السلوم 17 نقطة
3- الزهور 16 نقطة
4- الهلال 14 نقطة
5- الحرية 13 نقطة
6- م.شباب الحمام 12 نقطة
7- م.شباب برج العرب 6 نقاط
8- مطروح 4 نقاط
9- الشرطة 4 نقاط

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