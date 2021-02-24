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الخلوة الروحية.. العمود الفقري للصائمين.. تعرف عليها

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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اختتمت الكنيسة القبطية، اليوم، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.

وقال هنري سليمان، الواعظ بايبارشية كفر الشيخ، في تصريحات خاصة، إن أبرز ما تشهدد عليه الكنيسة في الصوم هو زيادة مساحة الخلوة الروحية، وهي ما يتسائل عدد كبير من المصريين حول ماهيتها..

ما هي الخلوة الروحية؟
أشار "سليمان" إلى أن الخلوة : هي جلسة هادئة مع الله بعيداً عن صخب الدنيا ومشغوليات الحياة وفيها يستمع المؤمن إلى الله وهو يكلمه من خلال آيات الكتاب المقدس، وفيها أيضاً يستمع الله إليه وهو يكلمه في الصلاة. 
واوضح ان الخلوة الروحية يمكن ان تقضى في الاديرة ويمكن ان تقضى في المنزل، الا انه يشترط الهدوء.

أساسيات الخلوة الروحية 
أوضح "سليمان" أن الخلوة الروحية يجب ان تقوم على عدة عوامل وهي 
1- الصلاة من كتاب السواعي "الاجبية"
2- الصلاة الارتجالية الخارجة من القلب
3- الميطانيات
4- القراءات الروحية
5- قراءة الإنجيل
6- الصلوات السهمية
7- لحظات الهدوء

فوائد الخلوة الروحية
اكد سليمان ان الكنيسة تغرس في نفوس الشباب فوائد الخلوة الروحية، فهي تمد الفرد بالغذاء الروحي وتسلحه ضد الشياطين وتعطي مساحة كبرى لله في حياة المؤمن.

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