لما يجب أن تحتفل الكنيسة بفصح يونان يوم "الخميس"؟

اختتمت الكنيسة القبطية، اليوم، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم يونان النبي، والذي استغرق 3 أيام.





موعد ثابت

وقال الباحث منير مرقس، المتخصص في الطقس الكنسي، في تصريحات خاصة، إن صوم يونان لابد ان يأتي يوم اثنين، كما ان الفصح لابد ان ياتي يوم خميس، والسبب في ذلك ان يومي السبت والاحد لايصام فيهما انقطاعيا كما ان الفصح او العيد لابد ان ياتي يوم غير الاربعاء والجمعة حتى يتمكن الاقباط من الفطر فيه.





تاريخ غير ثابت

واشار مرقس الى انه على الرغم من ضرورة مجئ اول ايام الصوم يوم اثنين في الاسبوع، والعيد يوم الخميس، الا ان تاريخ الصوم نفسه غير ثابت، فالذي يتحكم في الصوم والتواريخ الكنسي علما رياضيا يسمى بالحسالاب الابقطي، وهو يتوقف على على عيد القيامة المجيد الذي ياتي بعد الفصح اليهودي بيومين.





التاريخ الوحيد الثابت

واشار "مرقس" الى ان التاريخ الوحيد الثابت في الكنيسة هو تاريخ عيد الميلاد المجيد، تالذي لابد ان ياتي يوم 7 يناير، ليوافق 29 من شهر كيهك القبطي.