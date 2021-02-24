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هوجو لوريس يقترب من الرحيل عن توتنهام هوتسبيرز

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
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إقترب الحارس هوجو لوريس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبيرز من الرحيل عن فريقه خلال الفترة القادمة.
ونقلت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، تصريحات الحارس الفرنسي لوريس، بأنه لا توجد أي محادثات مع إدارة نادي توتنهام في تمديد عقد الحارس الفرنسي.
ويوجد خيار يتمثل في انتقال الحارس الفرنسي لوريس إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وفرصة أخرى ليتدرب مع مدربه السابق ماوريسيو بوكيتينو.
وبحسب تصريحات صحفية لموقع لي تين سبورت الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان سوف يستغني عن حارسه كيلور نافاس، وسوف يبحث الفريق عن حارس آخر في الانتقالات الصيفية المقبلة.

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