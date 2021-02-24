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نجوم مصر يستقبل لافيينا بالقسم الرابع ببنى سويف

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يستضيف غدا الفريق الكروى الاول بنادى نجوم مصر نظيره لافيينا وذلك بملعب استاد الواسطى الجديد باللقاء الوحيد المتبقى من دورى القسم الرابع .

المباراة تشهد اهتمام كبير خاصة فى ظل فارق النقاط بين لافيينا المتصدر بثلاث نقاط عن نجوم مصر الوصيف .

ويهدف كابوريا المدير الفنى لنجوم مصر على تحقيق الفوز خاصة فى ظل خسارة الفريق بمباراة الدور الاول بنتيجة 1/2 .

فيما يسعى عصام عيد المدير الفنى لنادى لافيينا على تأكيد احقية الفريق فى صدارة المجموعة .

وكانت الجولة السادسة والختامية بدورى القسم الرابع ببنى سويف قد اختتمت قد أسفرت عن فوز لاڤيينا على ضيفه مركز شباب باروط 0/11 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بمنتجع الآسيوطى ، واحرز اهداف لافيينا كلا من عبد الله عزب هاتريك و محمد كيتو ' هدفين '
وطه عبد الحليم ' هدفين ' وهشام نيمار ' هدفين ' وريجا ' هدف ' وعمر خالد ' هدف ' .

فيما كان نجح نجوم مصر فى تحقيق فوز على نظيره نادى سمسطا الرياضى بنتيجة 1/2 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب المدينة بشرق النيل ببنى سويف ، واحرز اهداف نجوم مصر الثنائى احمد هاشم وحسام ايمن فيما أحرز لسمسطا هشام جاميكا .

ترتيب المجموعة

1 - لافيينا 15 نقاط .

2 - نجوم مصر 12 نقاط .

3 - نادى سمسطا 4 نقاط .

4 - باروط نقطة .

محمد قام بالإرسال اليوم، الساعة 8:20 م

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