نجوم مصر يستقبل لافيينا بالقسم الرابع ببنى سويف











يستضيف غدا الفريق الكروى الاول بنادى نجوم مصر نظيره لافيينا وذلك بملعب استاد الواسطى الجديد باللقاء الوحيد المتبقى من دورى القسم الرابع .



المباراة تشهد اهتمام كبير خاصة فى ظل فارق النقاط بين لافيينا المتصدر بثلاث نقاط عن نجوم مصر الوصيف .



ويهدف كابوريا المدير الفنى لنجوم مصر على تحقيق الفوز خاصة فى ظل خسارة الفريق بمباراة الدور الاول بنتيجة 1/2 .



فيما يسعى عصام عيد المدير الفنى لنادى لافيينا على تأكيد احقية الفريق فى صدارة المجموعة .



وكانت الجولة السادسة والختامية بدورى القسم الرابع ببنى سويف قد اختتمت قد أسفرت عن فوز لاڤيينا على ضيفه مركز شباب باروط 0/11 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بمنتجع الآسيوطى ، واحرز اهداف لافيينا كلا من عبد الله عزب هاتريك و محمد كيتو ' هدفين '

وطه عبد الحليم ' هدفين ' وهشام نيمار ' هدفين ' وريجا ' هدف ' وعمر خالد ' هدف ' .



فيما كان نجح نجوم مصر فى تحقيق فوز على نظيره نادى سمسطا الرياضى بنتيجة 1/2 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب المدينة بشرق النيل ببنى سويف ، واحرز اهداف نجوم مصر الثنائى احمد هاشم وحسام ايمن فيما أحرز لسمسطا هشام جاميكا .



ترتيب المجموعة



1 - لافيينا 15 نقاط .



2 - نجوم مصر 12 نقاط .



3 - نادى سمسطا 4 نقاط .



4 - باروط نقطة .



محمد قام بالإرسال اليوم، الساعة 8:20 م

