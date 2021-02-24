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أحمد موسى يطالب الحكومة بإلغاء ما أفسده الإخوان بقانون الشهر العقاري (فيديو)

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس الشورى خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية أقر ضريبة التصرفات الضريبية 2.5% الذي اعتمد في 2005، وأضاف عليه بعد التعديلات.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تعديل الإخوان ألزم الشهر العقاري بتوريد ضريبة التصرفات الضريبية».
 
وأكمل «الفقرة الأخيرة من المادة 42 لقانون الشهر العقاري، لم تكن مضافة خلال قانون 2005»، معلقا «محمد مرسي هو الذي ورط الشهر العقاري».

وطالب موسى الحكومة بإلغاء ما أفسده الإخوان بقانون الشهر العقاري، معلقا «أرجوكم غيروا اللي عمله الإخوان، وورطوا البلد به».
 
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال اجتماع الحكومة اليوم بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.

ووجه مدبولي بشرح إجراءات التسجيل والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.

كما كلف مدبولي الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.


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