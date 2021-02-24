عاجل.. محمد صلاح يفتح النار على لاعبي الزمالك





سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يوم أمس الثلاثاء في فخ التعادل السلبي مع فريق نادي تونجيث السنغالي في المباراة التي جمعت بينهما لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري ابطال أفريقيا وأضاع لاعبوا الفريق أكثر من فرصة سهلة للتسجيل.





وفي تصريحات تلفزيونية قال محمد صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن بعض اللاعبين تناسوا خير النادي عليهم ويؤدوا بمنتهى الأنانية مثل أحمد سيد زيزو وبن شرقي.





وتابع :" أخشى على الفريق أن يندم على ضياع النقاط السهلة أمام منافسين دون المستوى مثل الفريق السنغالي خاصةً وأن تحقيق الفوز كان سيضمن صدارة المجموعة".





وأنهى:" وعلى النقيض يوجد بعض اللاعبين لا يبخلون بنقطة عرق واحدة من أجل رفعة وشأن الزمالك وشتان الفارق بين النوعين من اللاعبين".