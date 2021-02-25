حكم الشرع في صلاة أكثر من فرض بتيمم واحد لمريض كورونا

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول ما حكم تعدد الصلوات بتيمم واحدٍ بالنسبة لمريض كورونا الذي يشق عليه استعمال الماء في كل فرض؟





وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في فتوى له، أن صلاة مريض كورونا لأكثر من فرض بتيمم واحد صحيحة شرعًا ما دام يشق عليه استعمال الماء لرفع الحدث، ولا حرج عليه فيه ذلك، وله أيضًا في هذه الحالة أن يُصلي ما تيسر له من النوافل القبلية والبعدية.