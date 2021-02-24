متحدثة البيت الأبيض: أمريكا ستدافع عن أمريكا حال تعرضت لهجوم

قالت جين بساكي متحدثة البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، خلال تصريحات صحفية، أن بلادها ستقوم بالدفاع عن المملكة العربية السعودية حال تعرضت لهجوم.

وأوضحت "بساكي": إنه "عندما تتعرض المملكة العربية السعودية لهجوم سندافع عنها"، مؤكدة أن "واشنطن لديها علاقة منذ زمن طويل مع المملكة".

وأفادت بأن الرئيس جو بايدن سيتصل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قريبًا.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستواصل دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات ميليشيات تدعمها طهران.