الشهر العقاري يرد على أكاذيب الإخواني محمد ناصر حول قيمة تسجيل الشقق (فيديو)



ووفقا لـ قانون الشهر العقاري الجديد تصل أقصى رسوم للتسجيل إلى ألفي جنيه، بينما تصل قيمة الرسوم إلى 500 جنيه للوحدة البالغ مساحتها 100 متر، و1500 جنيه للوحدة البالغ مساحتها 200 متر، وألفي جنيه إذا تخطت المساحة 300 متر.



نفى الدكتور الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، ادعاءات ومزاعم محمد ناصر مذيع الإخوان بشأن رسوم الضريبة العقارية بأن متوسط رسوم الوحدات بأنها تصل إلى 500 ألف جنيه «ليس له أي أساس من الصحة».وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن مذيع الإخوان أظهر رسوم لا يتحصلها الشهر العقاري، مضيفا أنه لا يتم تحصيل رسوم تصديق نقابة المحامين، كما أنه لا يوجد رسم هندسي ولا يوجد أيضا رسوم مساحة لأنه الرسوم العقارات تشملها، مؤكدا أن الضريبة العقارية أوجدها الإخوان عام 2013.ولفت إلى أن الرسوم بالشهر العقاري لا تتجاوز 5000 آلاف جنيهات لمساحة الوحدات القديمة 100 متر.يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال اجتماع الحكومة اليوم بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري.ووجه مدبولي بشرح إجراءات التسجيل والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.كما كلف مدبولي الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء.