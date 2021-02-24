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هيئة الدواء المصرية: عملنا أكثر من 1600 ساعة لتقييم لقاحات فيروس كورونا قبل منحها الترخيص

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور محمود يس، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن أي مستحضر لابد أن يتم تسجيله تحت إشراف هيئة الدواء، مشيرًا إلى أن عملية التقييم تتم تحت إشراف المؤسسات الصحية لإعطاء رخصة الاستخدام الطارئ وهذا إجراء استثنائي في حالة الطوارئ لإتاحة أي مستحضر بغرض علاجي أو وقائي وهذا يحدث على مستوى العالم كله.

وأضاف "يس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن الفريق الذي قام بتقييم اللقاحات وصلت ساعات عملهم إلى 1600 ساعة من أجل تقييمها والتجارب التحضيرية التي تتم للتأكد من جودته.

وأشار إلى أن اللقاح الصيني أول المستحضرات التي دخلت مصر وعملية تقييمه استغرقت وقتًا طويلًا، موضحًا أنه تم البناء على الموافقة الطارئة التي قامت بها منظمة الصحة العالمية أو هيئة الدواء الأمريكية وغيرها من الجهات العالمية المعتمدة.

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