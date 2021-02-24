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مصرع عامل وإصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات ببني سويف

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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لقي عامل مصرعه، وأصيب 4 أِخاص آخرون، في حادث سير، وقع، مساء اليوم الاربعاء، إثر تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارتين نقل، عند نفق أبوصالح بالطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 4 آخرين.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بـ6 سيارات لموقع البلاغ، أمام نفق ابو صالح، بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلت جثة المتوفي والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "عبده عبد القادر محمد حسين" 35 سنة، عامل، وأصيب كلًا من: رامي شحاته عز الدين، 35 سنة، سائق، بإشتباه كسر بالعمود الفقري، ورامي عصام حبيب، 32 سنة، عامل بإشتباه كسر بالعمود الفقري، ورائد فرج منير، 30 سنة، عامل، بكدمات وسحجات بالجسم، ومروان علي عبد العظيم، 30 سنة، عامل، بجرح قطعي بالرأس، جميعهم يقيمون مركز ملوي، بمحافظة المنيا.

وتم إيداع جثة المتوفي بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، وأجريت الإسعافات الأولية للمصابين بقسم الإستقبال والطوارئ، وتم إحتجازهم بأقسام المستشفى، لإستكمال علاجهم تحت إشراف الدكتور صلاح جودة، مدير عام المستشفى.

وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وصّرح مدير النيابة بدفن جثة المتوفي، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

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