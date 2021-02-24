طرح البوستر الرسمي لملسل "نجيب زاهي زركش" لرمضان 2021

طرح صناع مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم يحيى الفخراني" البوستر الرسمي له والذي تصدره "الفخراني".



ومن المقرر أن يخوض النجم يحيى الفخراني السباق الرمضاني لعام 2021 من خلال هذا المسلسل.



"نجيب زاهى زركش"، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى، وبطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، شيرين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، رنا رئيس، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، حنان سليمان، مايان السيد، محمد يسري، محمد محمود، رامز أمير.