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وزير الاتصالات: إتاحة خدمات الضرائب العقارية عبر المنصة الرقمية

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه سيتم إتاحة خدمات الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية تيسيرًا على المواطنين.

وأضاف طلعت، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مكاتب البريد تقدم خدمات الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية، ويمكن على المواطنين التوجه إليها، او الاتصال عبر الرقم الساخن ويقوم بتقديم الإقرار عبر الهاتف.

وأوضح وزير الاتصالات، أن جميع مناحي المجالات في المجتمع سوف تعتمد على الرقمنة، وهناك خدمات التراخيص بالتعاون مع الداخلية، وأيضا هناك تعاون مع وزارة التموين ووزارة العدل ووزارة المالية، والمزيد سوف يأتي في طرح العديد من الخدمات.

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